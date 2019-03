Diciotti, Salvini: decisione del governo, le cose si fanno in due

Roma, 20 mar. (askanews) - "Ringrazio il Movimento 5 stelle. Queste cose si fanno in due". Così il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è rivolto agli alleati di governo a cui ha riconosciuto di aver condiviso con "unanime determinazione" la politica di sicurezza e di gestione dei migranti. Salvini è intervenuto in Aula al Senato al dibattito sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso della nave Diciotti.