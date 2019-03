Clarice Pecori Giraldi: un convegno per valorizzare collezionismo

Milano, 20 mar. (askanews) - Clarice Pecori Giraldi e Pedersoli Studio Legale sono i promotori di un incontro, che si terrà giovedi 21 marzo 2019 dalle ore 17,30 presso Palazzo Clerici, volto ad approfondire il tema della gestione strategica delle collezioni d'arte. Il convegno "Collezioni d'arte - Esperienze a confronto" sarà l'occasione per ascoltare chi quotidianamente è chiamato a gestire, organizzare e valorizzare collezioni che, ormai anche in Italia, sono considerate a pieno titolo un asset patrimoniale. Ciò pone in essere la necessità di una gestione professionale che tenga in considerazione numerosi aspetti e problematiche tra cui, a titolo di esempio, lo stato di conservazione, la documentazione di provenienza e il passaggio generazionale.

Clarice Pecori Giraldi ci ha raccontato in anteprima il senso del convegno.