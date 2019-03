Rivoluzione Google: videogiochi in streaming accessibili ovunque

Milano, 20 mar. (askanews) - Una piattaforma cloud in cui saranno disponibili in streaming videogiochi a cui si potrà giocare direttamente da qualsiasi dispositivo, pc, tablet, tv, senza necessità di avere una console dedicata. La piattaforma si chiama Stadia ed è stata presentata da Google che ha svelato così la sua idea sul futuro dei videogame.

"Pensate ai giochi di adesso, attualmente ci sono molte barriere che impediscono gli utenti di giocare ad alto livello: una ottima grafica richiede console o pc adeguati e non c'è un accesso istantaneo ai titoli", ha spiegato il ceo di Google Subndar Pichai durante la presentazione a San Francisco. "Pensate invece a come funziona il web: si possono facilmente condividere link e va perfettamente. Vogliamo che i giochi siano in questo modo, accessibili immediatamente per tutti".

Per tutti e su qualsiasi dispositivo, ha sottolineato Phil Harrison, vice-presidente di Google. "Immaginate di star guardando dei giochi su Youtube e scoprite l'ultimo trailer di "Assassin Creed Odissey". Comparirà il tasto 'gioca ora'. Semplicemente cliccandoci sopra, l'utente verrà portato direttamente nel videogioco, nel browser, in soli 5 secondi".

Questo aumenterà esponenzialmente la platea, che si allargherà a tutti quelli che non hanno intenzione di comprarsi una console.

Restano i dubbi su qualità e velocità. "La tecnologia cloud introdurrà instantaneamente centinaia e centinaia di milioni di persone, forse miliardi, a giocare ad alto livello", ha spiegato Ted Pollak, esperto del settore. "Le persone potranno essere soddisfatte dalla qualità dello streaming se sono abbastanza fortunate da trovarsi in un ambiente con la fibra e una adeguata banda. Se hanno una connessione mediocre loro potranno scegliere di usare una piattaforma locale, che sia una xbox, un pc o una playstation", ha aggiunto.

Google ha anche presentato un controller dedicato, attraverso cui si potrà condividere tutto immediatamente su YouTube o attivare Google assistant.

Stadia sarà disponibile nel corso del 2019 in USA, Canada, UK e nella maggior parte d'Europa, non è stato chiarito ufficialmente se Italia compresa.