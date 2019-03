A luglio 30 Ferrari al Circolo Polare Artico, nuovo record Barone

Roma, 20 mar. (askanews) - Dopo i record di velocità in Romania, in Cina e in Marocco, a bordo della sua Ferrari 458 Italia, Fabio Barone si appresta a una nuova impresa: porterà per la prima volta il 6 luglio 30 Ferrari al Circolo Polare Artico, entrando nuovamente nel World Guinness Record.

Mai, infatti, il cavallino rampante era arrivato così a Nord, spiega il pilota e presidente del Ferrari Club Passione Rossa.

"Quest'anno abbiamo deciso di regalarci molte emozioni, quindi la prossima tappa ci vedrà portare 30 Ferrari al Circolo Polare Artico, precisamente a casa di Babbo natale. Sono andato a Rovaniemi in vacanza e sono rimasto affascinato da questo mondo e dall'incontro che ho avuto direttamente con Babbo Natale da lì è iniziato il progetto sposato in pieno da direzione marketing e dall'ambasciatore finlandese qui a Roma e abbiamo iniziato a lavorare".

"Il primo step è la presentazione dell'evento qui a Roma il 25 e 26 maggio per una due giorni molto speciale con un ospite molto speciale, peché da Rovaniemi arriverà per la prima volta Babbo Natale qui a Roma".

Dopo i due giorni di eventi benefici con Babbo Natale, il 4 luglio partirà la nuova avventura, con la carovana di 30 Ferrari che percorrerà gli 850 chilometri che separano Helsinki dal Circolo Polare Artico.