Brexit, Barnier: rinvio ha senso se rafforza chance di ratifica

Bruxelles, 19 mar. (askanews) - Un rinvio della Brexit oltre la scadenza del 29 marzo avrebbe senso solo se rafforza le chance di ratifica dell'accordo di divorzio negoziato fra Theresa May e l'Unione europea. A parlare ancora una volta il negoziatore europeo, Michel Barnier.

"Lo ripeto, se la Gran Bretagna vuole lasciare l'Unione europea in modo ordinato, questo è l'unico accordo possibile e disponibile, perché è stato negoziato in modo serio" ha detto Barnier aggiungendo che i leader dell'Ue hanno bisogno di un piano concreto da parte del Regno Unito per poter prendere una decisione".

Theresa May dovrebbe chiedere, un rinvio di almeno tre mesi della Brexit al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

"E' nostro dovere ricordare alla gente che un rinvio porta incertezza e il che prevede un costo per tutti" ha concluso Barnier da Bruxelles.