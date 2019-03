Merkel: "Mi batterò fino all'ultimo per una Brexit ordinata"

Roma, 19 mar. (askanews) - Regna ancora il caos sulla Brexit. A dieci giorni dalla data prevista del divorzio del Regno Unito dall'Unione europea, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che farà di tutto per garantire un'uscita ordinata, perché è nell'interesse di tutti, Germania, Regno Unito ed Europa.

"Combatterò fino alla fine prima della scadenza del 29 marzo - ha detto - per garantire un'uscita ordinata. Non abbiamo più molto tempo ma ci resta ancora qualche giorno"

Merkel ha inoltre dichiarato di voler capire cosa chiederà la premier britannica Theresa May e a quel punto "l'Europea risponderà". Al Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, infatti, May chiederà una proroga dei negoziati con l'Ue, dopo la nuova bocciatura da parte del parlamento britannico dell'accordo raggiunto con Bruxelles per l'uscita di Londra, prevista il prossimo 29 marzo. Merkel ha comunque ribadito di puntare a rapporti stretti con Londra dopo la Brexit, perché "la cooperazione in materia di sicurezza e lotta al terrorismo deve continuare".