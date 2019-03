Calcio, Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi col Portogallo

Oeiras, 19 mar. (askanews) - Dopo un'assenza di circa nove mesi Cristiano Ronaldo torna in nazionale. Il Campione della Juventus si trova in Portogallo per preparare con i compagni di squadra i prossimi match dei lusitani per le qualificazioni agli europei del 2020. Dopo il deludente mondiale CR7 averva preso una pausa dalla nazionale per concentrarsi sulla sua nuova avventura alla Juventus.