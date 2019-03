A Parigi sfilano pacificamente i principali sindacati

Parigi, 19 mar. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi rispondendo all'appello dei principali sindacati per chiedere maggiore potere d'acquisto per le famiglie e per difendere i servizi pubblici. Sono di fatto richieste simili a quelle portate avanti dal movimento dei "gilet gialli", ma i sindacati vogliono riappropriarsi delle istanze sociali senza la violenza che ha caratterizzato in questi mesi il movimento. Il corteo è sfilato senza incidenti lungo Boulevard Saint - Michel.

La manifestazione voluta delle parti sociale cade il giorno dopo la rimozione del prefetto di polizia di Parigi Michel Delpuech in seguito alle violenze di sabato nella capitale durante una manifestazione dei "gilet gialli".