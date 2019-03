Mattarella: Bambino Gesù punto di riferimento per Italia e mondo

Roma, 19 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato

l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in occasione del 150esimo anniversario della fondazione per opera della famiglia Salviati. Ha incontrato il personale medico e infermieristico, i piccoli pazienti, i ricercatori, accompagnato in visita in una parte dell'ospedale e dei suoi laboratori dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e da Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù.

"Il futuro è una storia di bambini" lo slogan pensato per l'importante compleanno. Oltre a Mattarella, alla cerimonia per i 150 anni nell auditorium della sede di San Paolo fuori le Mura, c'erano anche il presidente della Regione Lazio e neo-segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il capo dello Stato ha sottolineato che questa struttura è un punto di riferimento a Roma, ma non solo, anche in Italia e in varie parti del mondo.

"All'avanguardia, di grande pregio per l'intera comunità scientifica nazionale e internazionale, soprattutto per l'entusiasmo percepibile dei giovani ricercatori che in gran numero abbiamo potuto incontrare e salutare, ringrazio per quanto fa il Bambin Gesù, difficile immaginare qualcuno a Roma che non vi abbia avuto a che fare per sé o i figli e i nipoti, ed è un apprezzamento diffuso e condiviso".

Aprendo la cerimonia il cardinale Parolin ha portato anche il saluto e la benedizione di Papa Francesco. E Mattarella ha aggiunto: "Grazie ai medici, ai ricercatori, al personale infermieristico e amministrativo e a tutti coloro che collaborano in tutti i ruoli, tutti importanti alla vita di questo ospedale che ha la riconoscenza della Repubblica, auguri".

la benedizione inviata da Papa Francesco.