Suv di Toninelli, Crozza: come se Salvini comprasse la Diciotti

Roma, 19 mar. (askanews) - Un esilarante Maurizio Crozza nella copertina in apertura di "Che fuori tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1 non risparmia il ministro Danilo Toninelli, apparso sul Tg2 Motori per esaltare le virtù delle auto elettriche, che h a poi confidato di avere comprato un Suv Diesel:

"È come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare", ha detto.

Poi nei panni del ministro ha aggiunto:

"L'errore è stato andare al Tg2 Motori, è una trasmissione che millanta di avere due motori e poi ne trovi solo uno".

"Guardi che io mi sono comprato un Diesel, ma elettrico. Il quadro con le luci è tutto elettrico, infatti quando ho girato le chiavi si è acceso tutto. Io il motore non lo accendo mai. Io la macchina l'ho presa solo per far luce in garage. Il motore l'ho tolto per darlo al Tg2 Motori".