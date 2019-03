Il ritorno della musica dance con Dj Matrix

Milano, 19 mar. (askanews) - In un momento in cui il panorama musicale punta tutto su rap, pop e cantautorato, Dj Matrix invece ripropone la dance con il suo progetto "Musica Da Giostra" arrivato al sesto volume.

"Io ho preso un format, o meglio ho creato un vero e proprio format musicale come si faceva con le compilation di musica dance negli anni '90 e 2000, ho ripreso in mano questa moda e ho creato una compilation di inediti, l'ascoltatore si trova 25 inediti sempre nell'ambito della musica dance".

La musica dance si è evoluta dagli anni '70 fino al 2000 poi questo genere da discoteca si è un po' arenato, ora Dj Matrix cerca di ridare nuova forza alla musica che ha fatto ballare tante generazioni.

"Lo stato di salute attuale della dance, visto che sono l'unico che la fa, non è proprio buono, ma diciamo che l'ascoltatore dance è diventato l'ascoltatore di Musica da giostra".

A Dj Matrix piace ripetere che Musica da giostra è un progetto molto pulito, lontano dalla volgarità e dalla violenza che si sentono in giro. "E' un progetto sano, anche noi abbiamo i nostri tossici che ci seguono, ma di sicuro non siamo noi il brutto esempio e non siamo noi a dirgli di farlo. Il bisogno di essere volgari arriva dalla velocità che richiede un contenuto adesso, c'è poco tempo e per questo la gente tende ad andare in quello che non si può dire e non si può fare. Io non ho mai sentito il bisogni di questo tipo di autopromozione e vedo che con l'andare del tempo mi sta premiando.