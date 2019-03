Equal Pay Day: biglietti scontati per le donne in metro a Berlino

Roma, 18 mar. (askanews) - Secondo il motto "Vale la pena essere donna", la metropolitana di Berlino ha lanciato "L'Equal Pay Day", un biglietto per sole donne a una tariffa ridotta, un modo originale, e che forse farà discutere, per tornare a parlare delle differenze salariali ancora esistenti tra uomo e donna in Germania, come in altri paesi europei.

L'iniziativa "Frauenticket" vale solo il lunedì ed è accompagnata dallo slogan "Mind the Pay Gap", ricordati del gap salariale.

"Sì, con il biglietto per le donne viene offerto oggi nel 'Gender pay day' da Bvg il 21% di sconto", ha spiegato la presidente della Bvg, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella città di Berlino, Sigrid Nikutta, aggiungendo che oggi le donne in Germania guadagnano meno dei colleghi maschi per lo stesso lavoro.

"Una buona iniziativa", secondo Anna, che ha comprato un biglietto giornaliero a 5 euro invece che a 7.

"Lavoro con molte donne, che sono le mie manager e credo che non sia giusto. Uomini e donne devono ricevere lo stesso trattamento salariale", ha sottolineato Osama.