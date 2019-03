CNH Industrial avvia produzione ricambi con stampa 3D

Milano, 18 mar. (askanews) - Prove pratiche di industria 4.0 per CNH Industrial. L'azienda, leader nella produzione di macchine per l'agricoltura, movimento terra, veicoli commerciali e motori, ha infatti iniziato, in partnership con 3D Systems, la realizzazione di componenti e pezzi di ricambio in plastica utilizzando stampanti 3D che garantiscono una produzione sostenibile e in tempi rapidi, cioè 24-36 ore. A differenza delle metodologie di produzione tradizionale, dove il materiale in eccesso viene scartato, le stampanti 3D utilizzano la tecnica "additiva", cioè la produzione, interamente computerizzata, avviene aggiungendo sottili strati di materiale - in questo caso polvere di nylon - che viene fuso da un laser fino a creare un oggetto solido. Il risultato è un blocco da cui vengono letteralmente estratti i pezzi finiti, che richiedono solo le fasi finali di sabbiatura e verniciatura. Ogni componente viene poi sottoposto a severi test per garantire che soddisfi i requisiti e le specifiche di CNH Industrial.

"I vantaggi della tecnologia 3D printing applicata a CNH Industrial è prima di tutto la velocità nel servizio di approvvigionamento per i nostri clienti e i nostri dealer. In seconda battuta, l'abbattimento dei costi di magazzino e infine la possibilità di dare assistenza a veicoli che non sono più in produzione", ha dichiarato Massimo Marensi, Engineering Manager Parts & Service di CNH Industrial.

Ad oggi CNH Industrial ha avviato la produzione di 5 ricambi in plastica per autobus e trattori, ma altri sono allo studio, e l'obiettivo in futuro è di produrre con questa tecnologia anche componenti in metallo.