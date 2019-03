La prima Mappa Bionomica dei fondali marini di Ischia

Salvini in comizio in Basilicata zittisce contestatori: "La mattina meno canne e più uovo sbattuto"

(Agenzia Vista) Marsicovetere (PZ), 16 marzo 2019 Salvini in comizio in Basilicata zittisce contestatori: "La mattina meno canne e più uovo sbattuto" "Ragazzi non vi si sente, non ci sono più i contestatori di una volta. La mattina prendete più uovo sbattuto e fatevi meno canne". Così ha risposto Matteo Salvini, leader della Lega, ai contestatori che lo hanno interrotto più volte durante un ...