Tesla Model Y, svelato il Suv elettrico da 7 posti

Hawthorne, 16 mar. (askanews) - Un debutto in grande stile per l'ultima arrivata di casa Tesla, la Model Y, è crossover compatto 100% elettrico. A dare i dettagli del nuovo modello di Suv ecologico l'istrionico Elon Musk: sarà disponibile in varie configurazioni ma quello che è importante è la durata della carica, la Model Y può infatti percorrere fino a 450 chilometri prima di richiedere una ricarica delle batterie. Musk ha poi annunciato i prezzi che partono da 39mila dollari per il modello più economico che sarà messo in vendita a partire dal 2021, fino ai 60 mila per il top di gamma. Gli ordini per questi bolidi possono essere fatti solo on line.

La Model Y è un po' più piccola del Suv Model X già in commercio e un po' più grande della Model 3, la prima automobile elettrica pensata per il mercato di massa prodotta da Tesla. Ha 7 posti, un grande touchscreen per gestire il pilota automatico e il modello top di gamma può arrivare da zero a 100 chilometri l'ora in 3,5 secondi.

Grazie alla Model Y, Testa punta a raggiungere il traguardo del milione di vetture vendute l'anno.