In anteprima il video di "Spirit" della cantante Raffi

Milano, 16 mar. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Raffi, prodotto con la collaborazione di Davide Di Gregorio.

Dopo il successo di "Never Give Up", il nuovo singolo "Spirit", scritto interamente dall'artista senza limiti di tempo, cultura ed età, è caratterizzato da una musica avvolgente ed evocativa, in pieno stile Instant Classic.

"Quando ho scritto questo brano, ho immaginato una ragazza con le sue paure, con i suoi desideri e sogni... pensavo a quanto sarebbe stato bello poter trovare quello che si desidera - dice Raffi - Molte volte si pensa di non trovare quello che si cerca, perché in fondo quello che vogliamo è trovare unicamente se stessi negli altri, o qualcosa di simile".

Il singolo è nato dall'incontro tra Raffi e Davide Di Gregorio, attraverso un progetto che racchiude più brani: L'Instant Classic, è una musica senza tempo, che porta con se immagini, sensazioni ed emozioni evocative per chiunque. In questo lavoro ritroviamo semplicemente noi, con i nostri "Io" più profondi e antichi. L'unico modo per descrivere tali emozioni, era per noi, quello di creare un nuovo stile Racconta Raffi.

Qui un ampio stralcio del video di Raffaella Pierattoni, in arte Raffi, cantautrice nata a Pesaro nel 1998 e che si sta facendo conoscere per le sue doti vocali.