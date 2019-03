Gabriele Lavia: il cinema è morto, sopravvivono i red carpet

Strage Nuova Zelanda, la commozione del rugbista musulmano degli All Blacks

(Agenzia Vista) Nuova Zelanda, 15 marzo 2019 "Non riesco a trovare le parole per esprimere quello che sento ora. Mando il mio amore alle famiglie". Lo ha detto il rugbista mussulmano degli All Blacks attraverso un video su Twitter Sonny Bill Williams a proposito della strage in Nuova Zelanda. _Courtesy Twitter Sonny Bill Williams Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it