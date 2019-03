Clima, "FridaysForFuture": il popolo dei ragazzi a Roma

Roma, 15 mar. (askanews) - Una piazza bellissima; quella dei cortei oggi in tutta Italia per il "Global Strike for Future", la mobilitazione mondiale (circa 200 Paesi e 1700 città) per pretendere dai governi azioni concrete contro il cambiamento climatico, l'inquinamento e il riscaldamento globale che mettono a rischio il futuro della Terra.

Decine gli appuntamenti con cortei e sit-in nelle piazze di tutta la Penisola, da Milano a Roma, da Padova a Bari, da Torino a Bologna. A Roma concentramento in Piazza Madonna di Loreto alle 10.30; a Milano "grande marcia per il clima" da Largo Cairoli a Piazza della Scala; a Napoli manifestazione da Piazza Garibaldi a Piazza del Plebiscito; a Torino corteo da Piazza Arbarello a Piazza Castello; a Bologna da Piazza Maggiore a Piazza Roosvelt.

Queste immagini sono del corteo romano, una folla di giovani allegri, coinvolti, con cartelli che variano dal romanesco umoristico all'inglese per essere capiti in tutto il mondo.