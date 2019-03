Ambiente, a Milano in 30mila per il corteo "FridaysForFuture"

Milano, 15 mar. (askanews) - "Ci siamo rotti i polmoni", si legge sui cartelloni dei ragazzi milanesi in piazza per manifestare a favore della tutela ambientale, marcia promossa a livello internazionale dalla sedicenne attivista svedese Greta Thunberg con l'hashtag FridaysForFuture. Il corteo, partito da largo Cairoli, nel corso del tragitto si è via via ingrandito e secondo gli organizzatori ormai sarebbero "trentamila" i partecipanti. "Questa è la più grande piazza studentesca che Milano ricordi. Nessun partito ci rappresenta - hanno rivendicato i ragazzi - perché nessun partito ha mai fatto nulla per l'ambiente".