Economia circolare, quasi 200 le realtà virtuose in italia

Milano, 14 mar. (askanews) - L'economia circolare è un'economia pensata per potersi rigenerare da sola cioé un sistema che permette di riutilizzare prodotti e materiali in un numero teoricamente infinito di cicli produttivi, limitando gli sprechi.

Ecodom, il principale Consorzio di gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da CDCA, il primo Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali hanno creato il primo atlante dell'economia circolare in Italia, con circa 200 realtà, in costante aumento, classificate per regione e suddivise in 18 categorie merceologiche.

La Lombardia è in testa alla classifica con il 20,6% delle esperienze raccolte, seguita a poca distanza da Lazio (17%), Toscana (12%), Emilia Romagna (8%) e Veneto (5,3%). Roma è la città più virtuosa con 27 realtà, seguita da Milano con 25, Bologna e Firenze a pari merito con 8.

L agroalimentare guida la classifica con il 16,3% delle esperienze, seguita dal tessile con il 14,3%, dal riciclo di materie prime seconde e dalla raccolta e gestione dei rifiuti (10,2%). Buone performance anche per il settore edilizio con il 9% e per i mobili e complementi d arredo (7%).

Questi dati rappresentano un ulteriore conferma del ruolo sempre più centrale che riveste l economia circolare nel nostro Paese che, non a caso, tra gli Stati europei è in testa alle classifiche, seguito da Regno Unito, Germania e Francia. L Italia guadagna infatti un punto rispetto allo scorso anno, con un indice di circolarità di 103 punti (come rivela il "Rapporto sull economia circolare in Italia 2019" realizzato dal Circular Economy Network, di cui Ecodom è uno dei soci promotori).

Alla realizzazione dell Atlante Italiano di Economia Circolare hanno contribuito anche Poliedra, Consorzio del Politecnico di Milano che svolge attività di ricerca nei settori della valutazione ambientale e della sostenibilità, A Sud, associazione indipendente impegnata nella tutela e nella giustizia ambientale, Ecosistemi, fondazione specializzata in strategie per lo sviluppo sostenibile, Banca Popolare Etica, istituto creditizio ispirato ai principi di trasparenza ed equità e Zona, associazione di reporter e photo editor di fama internazionale.