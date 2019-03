Olimpiadi, Lezzi: disposti a discutere di fondi per Giochi 2026

Rho-Pero (askanews) - "In Cdm avevamo parlato del fatto che per i Giochi le Regioni fossero autosufficienti, però se ci sono altre esigenze da parte nostra c'è apertura a discuterne. Senza nessuna preclusione". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sulla possibilità che il governo contribuisca a finanziare l'organizzazione dei giochi olimpici invernali del 2026 qualora il Cio li assegnasse a Milano-Cortina.

"È chiaro che, nei limiti delle risorse disponibili, cercheremo di aiutare perché se si parla di grandi eventi che hanno una ricaduta positiva sui territori noi siamo aperti a discute" ha aggiunto a margine di una visita alla fiera dell'edilizia Made Expo.

Quanto al fatto che il Governo sia intervenuto con uno stanziamento per le final Atp di Tennis a Torino ha precisato: "Non ne facciamo una questione di bandierine, ma di opportunità, di progetti e soprattutto di ricadute sul territorio. Se prima non avevano esigenze e invece adesso ne hanno ne discuteremo tranquillamente".