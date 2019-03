Autonomie, Di Maio: M5s è garante della coesione nazionale

Milano, 14 mar. (askanews) - "Io ho già detto chiaramente sull'autonomia che il Movimento Cinque Stelle sarà in questo governo il garante della coesione nazionale. Capisco che si debba dar seguito e rispettare gli esiti dei referendum delle regioni del nord ma questo non può avvenire a discapito del Mezzogiorno. Noi vogliamo essere garanti della coesione nazionale. Ricordiamo che la prima regione d'Italia che ha bisogno di più lavoro, sviluppo e investimenti è proprio il sud". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in visita alla Vim di Matera.