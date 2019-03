A Roma "Spider-Man" film e omaggio a Stan Lee con Sara Pichelli

Roma, 14 mar. (askanews) - Agli Oscar 2019 ha trionfato anche un po' di Italia con "Spider-Man: Un nuovo universo", miglior film d'animazione, in cui c'è il personaggio di Miles Morales, ideato dallo sceneggiatore americano Brian Bendis e disegnato dall'italiana Sara Pichelli.

che vive a Roma e dal 2008 lavora per la Marvel.

Il film, che ha vinto anche il Golden Globe e ha uno stile visivo unico nel suo genere, è stato proiettato al Cinema Quattro Fontane di Roma con la disegnatrice, per presentare ai giovani del Lazio un omaggio a Stan Lee. Un evento organizzato all'interno di "La Città Incantata", Progetto Scuola ABC promosso da Regione Lazio e Roma Capitale con Zètema Progetto Cultura e finanziato dall'Unione Europea, che negli scorsi anni ha avvicinato tanti ragazzi al fumetto, all'animazione, alla graphic novel e alla street art.

L'incontro è partito dalla figura dell'Uomo Ragno, che ha segnato l'immaginario di intere generazioni, e oggi con questa nuova avventura vive in un universo parallelo e multietnico.

Sara Pichelli: "Miles nasce nel 2011, come rilancio della testata Ultimate Spider-Man, quindi un nuovo Uomo Ragno, poi è diventato proprio un supereroe a tutti gli effetti, che però ha una peculiarità: è metà afroamericano e metà latino, quindi la sua diversità ha un po' impattato su quello che eravamo abituati a vedere tra i supereroi, e questa è la più grande rivoluzione che ha portato il personaggio".

Stan Lee, scomparso nel 2018, è stato il co-creatore dell'Universo Marvel, insieme a un team di geniali disegnatori ha inventato personaggi come Thor, Hulk, Iron Man, gli Avengers e molti altri. Ma per Sara Pichelli, tra questi Spider-Man ha qualcosa in più:

"Da Stan Lee ad ggi l'anima secondo me è rimasta identica, Ci sono stati tanti Spider Man ma il cuore del personaggio è lo stesso. E' l'unico supereroe che possiamo definire 'uno di noi', chiunque è dietro la maschera, da grandi poteri derivano grandi responsabilità è il messaggio creato da Stan Lee che è eterno. Noi continuiamo a raccontare questa storia alle nuove generazioni".