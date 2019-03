Del Corno presenta Milano Art Week: terreno fertile per creativi

Milano, 14 mar (askanews) - "Milano Art Week è una grande piattaforma che accompagna la fiera miart. DI fatto tutte le istituzioni, pubbliche e private, dedicate all'arte moderna e contemporanea si sono messe insieme per realizzare un cartellone di iniziative, come inaugurazioni, laboratori, vivite guidate, approfondimenti, per dimostrare quella che è la straordinaria massa critica della proposta artistica sul fronte dell'arte moderna e contemporanea che la nostra città ospita in questi anni". Lo ha detto ad askanews l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, intervenendo alla presentazione alla stampa della Settimana dell'arte milanese, in programma dall' al 7 aprile.

"Io credo che Milano Art Week - ha aggiunto Del Corno - sia soprattutto il modo in cui raccontiamo come isitituzioni pubbliche e private collaborano nella città e come l'interesse comune è quello di fare sì che Milano sia riconosciuta sempre di più a livello internazionale come non soltanto uno straordinario scrigno di tesori dell'arte moderna e contemporanea, ma a anche un ambiente estremamente fertile per lo sviluppo della nuova creatività".