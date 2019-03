La manta si fa nutrire dal sub, tenero spettacolo a Singapore

Roma, 14 mar. (askanews) -Tenero spettacolo all'acquario di Singapore, le mante hanno familiarizzato con i sub, li riconoscono appena entrano nella vasca, capiscono che sono lì per loro e si fanno tranquillamente nutrire attraverso una grande siringa sparata in bocca, circondate dagli altri pesci.

Una bella scena da vedere per i visitatori, che è il risultato di un lungo programma di adattamento e interazione con le mante che mira a studiare meglio la specie. I sub, infatti, avvicinandosi, possono comprenderne meglio il comportamento ed effettuare anche esami fisici per verificare lo stato generale di salute.