La musica va a teatro, la rassegna di Grazia Di Michele al Golden

Roma, 13 mar. (askanews) - Per la prima volta, il teatro coniuga suoni e parole e ospita una rassegna sulla canzone d'autore nella quale si esibiranno cantautori e cantautrici della musica italiana, anticipati da alcuni dei giovani talenti più promettenti. Avviene al Teatro Golden di Roma, dal 23 marzo al 14 aprile, al progetto "A tu per tu con...". L'iniziativa è voluta da Andrea Maia, direttore del Teatro romano, e affidato alla direzione artistica della cantautrice, trainer e talent scout musicale Grazia Di Michele.

Che spiega: "Portare in teatro una rassegna soltanto musicale non è semplicissimo: staremo un mese dal 23 marzo - apertura con Morgan - fino al 14 aprile, chiusura con Max maglione. Siamo al Golden a raccontarci, in musica, attraverso le canzoni e il nostro percorso musicale e il nostro percorso umano, le due cose sono inscindibili, in uno spazio che invita a un rapporto intimo con il pubblico".

La rassegna avviene in un teatro particolare: "Al Teatro Golden di via Taranto, a Roma, non c'è un palcoscenico; c'è un'arena, quasi uno studio televisivo, circondato dalle poltrone molto vicine, che consente un dialogo con il pubblico a tu per tu".

Da Morgan a Syria, da Bungaro a Mariella Nava, passando per Rossana Casale, Mimmo Cavallo, Carlo Marrale, Alberto Fortis. "Ho invitato i miei amici che stimo molto professionalmente, e che hanno aderito tutti con un grande entusiasmo. Sono persone che conosco e conosco il loro spettacolo; ho fatto una cosa scivolando sul velluto".

Il 7 e 8 aprile, lo spettacolo di Grazia Di Michele, "Sante bambole e puttane". "Sono 10 ritratti femminili, in cui racconto le donne non per come le vedo io ma per come le vedono gli altri, molto spesso come le vedono gli uomini con un pregiudizio di base. Attraverso la musica racconto queste donne".

La rassegna si concluderà il 14 aprile, con lo spettacolo di Max Maglione "Noi duo", il cui ricavato andrà a sostegno dell'Associaione Peter Pan Onlus, a sostegno dei bambini malati di cancro. "Invito tutti gli amici di askanews a partecipare a uno o più eventi del Teatro Golden. Venite a vedere uno spazio magnifico e una serie di concerti magnifici".