Incidente aereo Etiopia, dopo la tragedia via i detriti dall'area

Sblocca cantieri, Landini (Cgil) "Saremo convocati a Chigi, non si possono liberalizzare subappalti"

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2019 Sblocca cantieri, Landini (Cgil) Saremo convocati a Chigi, non si possono liberalizzare subappalti "Per lo sblocca cantieri saremo convocati presto a palazzo Chigi. Anche su questo abbiamo chiarito che il problema non è accelerare i cantieri, ma non è pensabile liberalizzare il subappalto". Queste le parole del Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, ...