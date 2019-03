Carabinieri Milano arrestano coppia trafficanti con 9 kg eroina

Milano, 13 mar. (askanews) - I carabinieri di Milano hanno arrestato una coppia di tunisini incensurati dopo aver sequestrato quasi nove chilogrammi di eroina bianca purissima. Secondo quanto riferito dal capitano Silvio Maria Ponzio che comanda la Compagnia Porta Monforte, alla coppia si è giunti attraverso un'altra vicenda, quella di una donna che maltrattava la figlia 12enne e faceva prostituire l'altra, per pagarsi il vizio del gioco. Dai controlli è emerso che un amico marocchino della 22enne che si vendeva, anche lui residente al Corvetto, era un pusher di medio calibro e che si riforniva di eroina insieme con un tunisino, dalla coppia arrestata e poi rivendevano a loro volta la sostanza "tagliata" a piccoli spacciatori attivi in zona Porta Venezia e corso Buenos Aires, in particolare in alcuni locali gestiti da maghrebini. I due arrestati, un uomo e una donna di 33 anni, vivevano ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo ma quasi giornalmente si recavano in un garage-magazzino a Pozzo d'Adda, nell'hinterland Nord-Est del capoluogo lombardo. Qui i carabinieri hanno scoperto che c'era parcheggiata una Renault Twingo con targa tedesca dotata di un ampio sottofondo, al cui interno sono stati recuperati dieci panetti di eroina sottovuoto per un peso complessivo di 8,7 kg. Nella perquisizione dell'appartamento della coppia invece, i carabinieri hanno trovato circa 52mila euro in contanti che sono stati sequestrati perché ritenuti provento di spaccio.