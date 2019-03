Nigeria, crolla scuola a Lagos: morti almeno 8 bambini

Lagos, 13 mar. (askanews) - Almeno otto bambini sono morti a Lagos, in Nigeria, a seguito del crollo di un edificio di tre piani, che ospitava una scuola all'ultimo piano. Ma si teme per la vita di altre decine di bambini che sarebbero rimasti intrappolati sotto le macerie. All'interno della scuola c'erano almeno 100 bambini, secondo i media internazionali.

Le immagini diffuse dal luogo della tragedia mostrano i soccorritori che si arrampicano sulle macerie per cercare i sopravvissuti. Le cause del crollo non sono state per il momento accertate. Oltre alla scuola, l'edificio ospitava degli appartamenti privati. I soccorritori hanno estratto diversi bambini feriti dalle macerie.

Non sono infrequenti, secondo il sito della Bbc, i crolli degli edifici in Nigeria. I materiali da costruzione sono spesso di scarsa qualità e i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza sono pressoché inesistenti. Nel 2016 più di 100 persone sono morte per il crollo del tetto di una chiesa a Uyo, nel Sud della Nigeria.