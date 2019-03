Roma, toppe 'pietose' sul marciapiede a Fontana di Trevi

Roma, 13 mar. (askanews) - Rifare i marciapiedi? No, nel cuore di Roma si procede per rattoppi.

Siamo a via di Santa Maria in Via, dietro la galleria Alberto Sordi, a metà strada fra Palazzo Chigi sede del Governo e Fontana di Trevi dove passano migliaia di turisti da tutto il mondo. Insomma così si cura il centro storico, con democratica noncuranza; perché dovrebbe andare meglio ai palazzi del potere che altrove?

Questo marciapiede, sconquassato anzi devastato da diversi anni, è stato finalmente riparato in gran fretta la mattina del 13 marzo; a rattoppi però, con una serie di chiazze di bitume nero, destinate, se l'esperienza insegna, a sgretolarsi alle prime piogge.

Forse qualcuno si era lamentato, forse c'è stata una richiesta; in ogni caso si è deciso, come si dice nella capitale, per una romanella. Camminare per i pedoni resta un rischio, l'estetica non ci ha guadagnato, la soluzione è temporanea. E' il caso di dire, peggio la toppa del buco.