Cottarelli: io premier per patrimoniale? Rido per non piangere

Roma, 13 mar. (askanews) - "Non è che prima di andare a votare chiamano lui?". La battuta è di Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì, che ieri sera in studio aveva Carlo Cottarelli, l'economista incaricato a maggio dal presidente Sergio Mattarella per formare un governo tecnico provvisorio, incarico accettato con riserva e a cui ha poi rinunciato.

"La patrimoniale è una cosa che si potrebbe fare solo in caso di emergenza, è una tassa sulla ricchezza una tantum e se una tantum deve essere grossa, però così crea dei problemi di liquidità", ha spiegato Cottarelli, sottolineando che "non siamo ancora in emergenza, per fortuna". Di qui Floris ha chiesto "come si fa ad andare a votare se ci sono conti così pesanti? Non è che andrete alle elezioni e prima si passerà prima da lui per avere a che fare con le tasse da mettere?".

In studio anche l'ex premier Paolo Gentiloni, che ironizza: "Vedo che ride". Il professore della Bocconi ha commentato amaro: "Rido per non piangere".