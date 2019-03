Musica, Jack Savoretti: Brexit? Non sono d'accordo, sono europeo

Milano, 13 mar. (askanews) - "Brexit? Non sono d'accordo, io sono europeo, più europeo di me non credo si possa essere". Jack Savoretti, il cantante britannico di origini italiane, si è dichiarato senza alcun dubbio contrario all'idea che la Gran Bretagna lasci l'Europa.

"Ho la mamma tedesca e polacca, papà italiano, sono nato in Inghilterra, sono cresciuto in Svizzera, mia moglie è metà gallese e metà inglese", ha ricordato durante la presentazione del suo ultimi album di inediti "Singing to strangers" a Milano.

"In tutta la mia vita ho sempre avuto fascino per chi cerca di unire le persone, non dividerle, quindi il discorso per me è semplice: quando uno inizia a parlare di dividere la gente, mi ha perso", ha detto. Anche se, ha aggiunto "Capisco la frustrazione che si ha in tanti Paesi riguardo al sistema europeo, non credo che questo sia il modo per cambiarlo però, credo che sia un risveglio importante che faccia capire che ci sono delle cose da cambiare".