Brexit, dopo la nuova bocciatura del piano May si vota su no deal

Londra, 13 mar. (askanews) - Dopo la nuova bocciatura del piano sulla Brexit stretto con l'Unione Europea da Theresa May, la House of Commons si prepara a votare sul no deal, ovvero l'uscita dall'Ue senza un accordo, per gli analisti lo scenario peggiore.

Intanto il leader del Partito Laburista, Jeremy Corbyn, ha attaccato:

"Il governo è stato di nuovo sconfitto da un'enorme maggioranza e deve accettare che l'accordo che ha sottoposto la premier è chiaramente morto e non gode del sostegno di questa Camera", ha detto Corbyn parlando alla Camera dei Comuni dopo che i deputati hanno respinto le proposte con 391 voti contrari e 242 favorevoli. A gennaio l'accordo era stato bocciato 202 a 432.

"Il tempo della primo ministro si è concluso e forse è tempo di andare a elezioni anticipate, affinché la gente possa scegliere da chi vuole essere rappresentata", ha aggiunto Corbyn.

Dopo la bocciatura, May ha annunciato:

"Questa sera depositeremo la mozione per il dibattito di domani, per testare se la House vuole un'uscita senza accordo dall'Unione europea".

Se, come largamente atteso, la mozione no-deal sarà respinta, il governo presenterà giovedì un'altra mozione per ottenere un mandato a negoziare con la Ue una proroga dell'articolo 50, che definisce la procedura per lasciare l'Unione.

Intanto la Gran Bretagna ha annunciato che taglierà alcune tariffe doganali e lascerà invariati i controlli al confine con l'Irlanda in caso di mancato accordo sulla Brexit dopo il 29 marzo.