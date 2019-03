Spazio, nasce SKA Observatory radiotelescopio più grande al mondo

Musica, Jack Savoretti: Brexit? Non sono d'accordo, sono europeo

Milano, 13 mar. (askanews) - "Brexit? Non sono d'accordo, io sono europeo, più europeo di me non credo si possa essere". Jack Savoretti, il cantante britannico di origini italiane, si è dichiarato senza alcun dubbio contrario all'idea che la Gran Bretagna lasci l'Europa. "Ho la mamma tedesca e polacca, papà italiano, sono nato in Inghilterra, sono cresciuto in Svizzera, mia moglie è metà gallese ...