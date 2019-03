A Sesto centro Ora di Futuro per famiglie con bimbi in difficoltà

Sesto San Giovanni, 12 mar. (askanews) - Da oggi le famiglie con bimbi piccoli in difficoltà di Sesto San Giovanni avranno un nuovo centro cui rivolgersi per ricevere aiuto e assistenza. E' stato infatti inaugurata la sede di Ora di Futuro, il progetto promosso da Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e fondazione The Human Safety Net che insieme alla Onlus Mission Bambini offrirà assistenza a 52 famiglie in difficoltà e a 80 bambini da 0 a 6 anni.

Il centro, un'accogliente struttura con giardino che ricorda le case di ringhiera della vecchia Milano, sarà gestito dai volontari di Mission Bambini che organizzeranno laboratori educativi e iniziative mirate per i bimbi, ma anche momenti di formazione per i genitori. L'Ad di Alleanza Assicurazioni, Davide Passero: "Abbiamo deciso di aprire questi centri Ora di Futuro per quei bambini sempre nell'età 0-6 anni che sono in situazioni di fragilità con momenti di difficoltà famigliare. Questi centri sono un sostegno concreto, presente e radicato sul territorio".

Oltre ai centri per le famiglie, il progetto Ora di Futuro si articola anche in un percorso didattico rivolto alle scuole elementari per educare i bambini a comportamenti sostenibili. Un'iniziativa che solo in Lombardia ha già raccolto l'adesione di 204 classi. Nel progetto Ora di Futuro sono coinvolti tutti i dipendenti di Generali Italia che possono partecipare in diversi modi: rinunciando ai viaggi in prima classe per la raccolta fondi, segnalando le Ong più adatte al progetto e, da quest'anno, anche con del volontariato diretto come ha spiegato il direttore comunicazione e sostenibilità di Generali Italia, Lucia Sciacca: "Sono oltre 10mila le ore che quest'anno tutti di dipendenti di Generali in Italia dedicheranno a Ora di Futuro"

Dopo Genova, quello di Sesto è il secondo centro Ora di Futuro aperto in Italia insieme a Mission Bambini su un totale di 11 che saranno inaugurati entro l'anno.