Roma, Verdone: Di Francesco? Ha dato il massimo, non è colpa sua

Roma, 11 mar. (askanews) - Dalla 16esima edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, la rassegna dedicata alla commedia, ideata e diretta da Ezio Greggio, il romanista Carlo Verdone ha parlato anche della sua Roma e del ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Eusebio di Francesco.

"Hanno voluto smuovere un po' le acque ma mi dispiace molto per Eusebio Di Francesco - ha detto il regista - sembra che siano state tutte sue le colpe, invece non ne ha, anzi, secondo me Di Francesco ha fatto dei miracoli".

Sul momento nero della Roma, Verdone, che a Montecarlo ha ricevuto anche il premio speciale "King of Comedy", ha aggiunto: "Aveva una squadra mosaico tutta sbagliata, singolarmente qualcuno è bravo ma insieme non è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista di chi doveva scegliere i giocatori e soprattutto da chi ha venduto dei giocatori essenziali. In Champions League se vendi giocatori importanti è chiaro che non vai avanti, lo capisce anche un cretino".

"Di Francesco ha fatto il massimo che poteva, non poteva fare di più - ha concluso Carlo Verdone - Ranieri è una brava persona e un mio carissimo amico, speriamo che provi a dare motivazioni più forti ai giocatori, però poi deve partire una ricostruzione totale per questa squadra".