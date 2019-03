Incidente Ethiopian, il testamento culturale di Sebastiano Tusa

Palermo, 11 mar. (askanews) - "Cultura e turismo per garantire un futuro alla Sicilia". Così qualche anno fa parlava del rilancio della sua Regione Sebastiano Tusa, l'assessore regionale siciliano che ha perso la vita nello schianto dell'aereo di Ethiopian Airlines vicino Addis Abeba. Per ricordare l'archeologo la Regione Sicilia ha rilanciato una video intervista, considerata il testamento culturale di Tusa per la sua regione.