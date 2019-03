Salvini: demolizione delle torri Zingonia modello per l'Italia

Roma, 11 mar. (askanews) - Quando c'è la volontà è possibile risolvere problemi che sembrano insuperabili: l'abbattimento delle Torri di Zingonia, luogo di spaccio e degrado, ne è l'esempio!.

Così ha scritto su Fb il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che contemporaneamente presiedeva la riunione in Prefettura a Bergamo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, l'ultimo incontro prima dell'inizio dei lavori di abbattimento delle torri "Anna" e "Athena" nel bergamasco, a fine marzo, da tempo al centro di polemiche per degrado, spaccio e insicurezza. Le ultime famiglie rimaste saranno ricollocate dall'Aler di Bergamo in altri alloggi della provincia.

"Sono felice che dopo anni di lavoro e polemiche entro questa primavera si vedrà con mano il risultato concreto dell'abbattimento delle Torri. Poi del rinascere a nuova vita che coinvolgerà non solo i cinque comuni coinvolti ma tutta la provincia".

Per Salvini Zingonia deve essere un modello da applicare ad altre realtà italiane. Di come la comunità bergamasca è stata capace di cooperare con le istituzioni. Non è quindi il giorno di parlare di Tav, nonostante sia ancora il tema più caldo nel dibattito in Italia.

"Se mi dovete fare domande sulla Tav, oggi è la giornata dei bandi, quindi basta vedere cosa succede, vi chiedo di stare sul pezzo. Perché di Zingonia si parlava da tanto tempo, Penso che oggi gli italiani da Bergamo devono capire che volere è potere e se si comincia alla fine ci si arriva".