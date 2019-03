Bollani e De Gregori insieme nel brano "Come il Giorno"

Roma, 11 mar. (askanews) - Stefano Bollani ospite di Francesco De Gregori nella serie di concerti "Off the Record", fino al 27 marzo Al Teatro Garbatella di Roma. Un minuto di immagini "rubate" dell'esibizione del noto pianista e conduttore televisivo assieme al Principe nel brano "Come il Giorno", contenuto nell'album del 2015 "De Gregori canta Bob Dylan - Amore e Furto".