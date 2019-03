A Ginevra debutto per eQooder, veicolo elettrico a quattro ruote

Ginevra, 11 mar. (askanews) - Un veicolo elettrico con quattro ruote che si guida come una moto. È eQooder, la novità lanciata dalla società svizzera Quadro Vehicles al salone dell'auto di Ginevra. L'amministratore delegato Paolo Gagliardo.

"Quadro Vehicles - afferma Gagliardo - è il produttore di Qooder, un prodotto unico al mondo. È una nuova categoria di mobilità che prende il meglio del mondo delle automobili e il meglio del mondo delle due ruote. Questa particolarità, questo essere unici ci ha portato a creare una nuova applicazione: eQooder, l'applicazione elettrica del nostro veicolo termico".

L'eQooder usa la tecnologia motoristica della Zero Motorcycles, azienda californiana che costruisce componenti elettriche da oltre 12 anni. Il veicolo è potente e sportivo, con prestazioni dinamiche su strada. E con zero emissioni, consente di entrare nel centro storico delle città nonostante le zone a traffico limitato.

"Il Qooder elettrico - spiega l'ad - ha un'autonomia di 150 chilometri: è un'autonomia molto alta, è un'autonomia vera. Secondo elemento importante è la velocità di ricarica: la velocità di ricarica a casa sarà meno di sei ore, la velocità di ricarica aumentata potrà arrivare sotto le due ore".

"Il terzo elemento - aggiunge Gagliardo - di difficoltà concettuale o sostanziale sui veicoli elettrici è il prezzo. Il prezzo di questo veicolo non sarà tanto più alto rispetto a quello termico. Per il noleggio a lungo termine, per il nostro Qooder termico abbiamo delle rate pari a 200 euro. Il nostro Qooder elettrico avrà una rata di circa 250 euro al mese tutto incluso".

Il veicolo sarà prodotto inizialmente in Europa e in Asia, per arrivare in vendita sul mercato europeo a dicembre. E con il successo del Qooder, la Quadro Vehicles punta ora a raggiungere un fatturato di 100 milioni di euro entro il 2022.