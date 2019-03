Fideuram Vita Serena, la polizza che tutela in totale privacy

Milano (askanews) - Tutelarsi dal rischio vita fino a un milione di euro, per proteggere i propri cari e l'impresa. Fideuram Vita, compagnia della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha lanciato sul mercato "Fideuram Vita Serena", una polizza che consente di assicurarsi in pochi minuti, in totale privacy, e che permette garanzie complementari anche a tutela di malattie gravi. Maria Luisa Gota, amministratore delegato di Fideuram Vita.

"Questa polizza si inserisce in un segmento di mercato che sta avendo una notevole crescita nel mercato italiano: per il 2018 i premi di questa tipologia di polizze sono intorno ai 280 milioni di euro, in crescita di circa il 34% rispetto all'anno precedente. Questa crescita fa pensare a una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori rispetto al bisogno di proteggersi. In particolare di proteggere i propri cari".

Nuovo è il processo di sottoscrizione della polizza: tutto passa da un questionario online da compilare su un tablet e per gli under 55 anni, che vogliono assicurarsi per cifre fino a 400mila euro, può non essere necessaria nemmeno la visita medica che certifichi le condizioni di buona salute e vita tranquilla. Nessuna distinzione, inoltre, tra fumatori e non.

"L'ho fatta in prima persona e mi piace dire che sono stata la cliente numero uno di questa polizza: nel mio caso tutte le risposte erano affermative e, nel giro di meno di dieci minuti, ero assicurata. E' un processo molto veloce, molto snello e funzionale".

Tre i target di riferimento per "Fideuram Vita Serena": famiglie monoreddito, o famiglie con più redditi, uno dei quali decisivo per il tenore di vita, e grandi proprietari, con molto patrimonio e poca liquidità. Ma non solo. "Un ultimo target importante di clientela è rappresentato dalle piccole e medie imprese, che hanno uno o più uomini chiave: persone che fanno il business di quella azienda e - nel caso di scomparsa prematura - possono creare grossi problemi: in quel caso è l'azienda che si assicura". E tutela se stessa dalla scomparsa di fondatori e manager.