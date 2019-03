Crozza-Salvini: legittima difesa voluta da un pistola italiano

Milano, 9 mar. (askanews) - Dal palco di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un entusiasta Crozza/Salvini esulta per il diritto alla legittima difesa sancito dalla Camera: "Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un pistola italiano" e aggiunge: "Tu ladro, clandestino, migrante, marocchino...magari che hai vinto Sanremo... mi entri in casa? Smith & Wesson!".