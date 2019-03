Hannah Roberts: Code your future aprirà a Roma a inizio maggio

Roma, 7 mar. (askanews) - Hannah Roberts - giornalista freelance e coordinatrice italiana di Code Your Future - spiega in un'intervista ad askanews come opererà a Roma il programma di coding gratuito di 6 mesi rivolto ai rifugiati, richiedenti asilo e cittadini in difficoltà economica. Programma nato nel 2016 in Gran Bretagna.

"Code Your Future aprirà a Roma per la prima volta a inizio maggio. Le classe sono tutti i sabati dalle 11 alle 17, per sei mesi, alla fine dei quali tutti i nostri studenti saranno al livello di Junior Developement e capaci di lavorare in qualsiasi azienda italiana.

Loro devono avere all'inizio solo uno smartphone, (...) ma prima devono registrarsi sul nostro sito che si chiama www.codeyourfuture.io e lì vedono tutti i passi. Il primo è un'app su smartphone che si chiama 'Solo Learn' e devono fare dei tutorial per imparare i primi passi di coding, per far vedere se è veramente una cosa che loro interessa. Poi passeranno a fare altri tutorial su un computer che forniamo noi: se riescono a finire tutto il percorso, fanno un piccolo sito web su di loro e un'intervista".