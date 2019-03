Conte: su Tav ho forti dubbi, non sono convinto serva a Italia

Tav, Toninelli: "Sarebbe follia far cadere Governo, in poche ore troveremo soluzione"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2019 Tav, Toninelli: "Sarebbe follia far cadere Governo, in poche ore troveremo soluzione" "Sarebbe una follia far cadere un Governo che sta facendo tante cose buone per il Paese, in poche ore troveremo una soluzione". Queste le parole di Danilo Toninelli, ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, intervistato fuori palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / ...