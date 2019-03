Brexit, Ue chiede "proposte accettabili" nelle prossime 48 ore

Londra, 7 mar. (askanews) - Dopo che non è stata trovata "alcuna soluzione" nell'ultimo incontro, il 5 marzo, tra i funzionari britannici e il caponegoziatore dell'Ue sulla Brexit Michel Barnier, il Regno Unito è stato invitato oggi a presentare all'Unione europea nuove proposte entro le prossime 48 ore per superare l'impasse sull'accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles sulla Brexit.

Funzionari dell'Ue hanno detto di essere disponibili a lavorare senza sosta durante il fine settimana se venerdì 8 marzo saranno presentate da Londra proposte "accettabili" per superare lo stallo sul backstop, la clausola che tiene aperto il confine tra le due Irlande in ogni evenienza dopo la Brexit.

E diplomatici dei 28 Stati membri sono stati informati che la premier Theresa May potrebbe incontrare il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker già lunedì 11 marzo se ci saranno progressi.

Il governo di Londra ha già detto che sono state formulate proposte "ragionevoli" per soddisfare le preoccupazioni dei parlamentari favorevoli alla Brexit di rimanere in qualche modo legati alle regole europee. E il cancelliere dello scacchiere, ovvero il ministro delle Finanze, Philip Hammond ha avvertito i deputati conservatori più euroscettici che è necessario votare in favore dell'accordo per non incappare su un ritardo della Brexit.

May sta cercando di apportare modifiche giuridicamente vincolanti al backstop, una clausola pensata per impedire i controlli fisici al confine tra l'Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, ma al momento ci sono pochi segnali di progresso.

I parlamentari dovrebbero votare una seconda volta sulla Brexit la prossima settimana. Se rifiuteranno di nuovo l'accordo, potranno scegliere se uscire senza un accordo - ipotesi paventata dai mercati che però piace agli euroscettici duri e puri - o chiedere a Bruxelles di posticipare l'uscita del Regno Unito dall'Ue, oltre la data prevista del 29 marzo.