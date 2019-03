Amore e femminicidio nel nuovo album di Carmen

Milano, 6 mar. (askanews) - Giovanissima, viso pulito, modi gentili e tanta determinazione. Dopo il debutto dello scorso anno con l'album "La complicità", Carmen esce il prossimo 8 marzo col suo nuovo album di inediti dal titolo "Più forti del ricordo".

"Il mio disco contiene 10 inediti e trattano tutti d'amore, visto in tantissimi aspetti: l'amore a distanza, quello che ti fa stare bene, quello che ti fa stare male e anche l'amore per se stessi".

Il primo singolo "Non è amore" non è una canzone come le altre. Carmen ha voluto lanciare un urlo di dolore per la drammatica situazione delle violenze sulle donne; è ispirata dalla strage di Cisterna di Latina e lei lancia un appello soprattutto ai giovani.

"Sin da ora devi capire che non può esserci violenza, che l'amore non è possessione, ossessione, l'amore non è stare male, non è rinunciare a mettersi una gonna, non è questo. L'amore è essere contenti di avere una persona accanto che ti fa stare bene. Voglio mandare un messaggio a tutti i ragazzi e le ragazze perchè questi episodi devono finire".

I brani che canta Carmen sono stati scritti da giovani autori italiani rigorosamente under 30.

"Ci sono degli autori che sono giovanissimi, siamo quasi coetanei e questa cosa mi fa piacere perchè siamo tanti giovani che mandano dei messaggi importanti, quello sul femminicidio è stato scritto da un ragazzo di 23 anni e il bello è proprio quello".

Reduce dal successo nel talent Amici, dove si è fatta notare per le sue doti vocali, ora la diciannovenne Carmen inizia un in store tour per incontrare i suoi fan ed emozionarsi con loro.