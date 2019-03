Di Maio: "Per la Tav ore decisive", ma ancora non c'è accordo

Roma, 6 mar. (askanews) - "Con riferimento alla Tav sono ore decisive ci sono in corso interlocuzioni politiche e tecniche anche alla luce di diverse sensibilità su questo tema". Luigi Di Maio edulcora così il duro scontro nel governo con la Lega sulla Tav durante il question time alla Camera.

"Quello che ci interessa è prendere la decisione migliore e tutelare l'interesse nazionale", dice il vicepremier, ripetendo la frase mantra dei 5 Stelle in questi giorni, alla ricerca di una soluzione che permetta di non cedere su uno dei loro cavalli di battaglia, tema su cui i loro elettori potrebbero non perdonare una marcia indietro. In ogni caso, secondo Di Maio le dimissioni di Toninelli, ventilate nelle ultime ore, sono escluse e il governo non cadrà.

Ne è convinto anche il premier Conte che ha annunciato una decisione entro venerdì e che potrà essere frutto solo di una difficile mediazione fra due posizioni per ora ancora molto distanti. Secondo Conte comunque, qualunque soluzione giunga, sarà nel miglior interesse del Paese.