Lexus celebra 30 anni a Ginevra con 3 novità, focus su Ux Hybrid

Ginevra, (askanews) - Lexus festeggia 30 anni di attività al Salone di Ginevra con la presentazione di tre vetture. A catturare l'attenzione è il concept LC convertibile, basato sul modello di punta LC, che si distingue per un design dalla forte personalità. Un design che anticipa, come ha spiegato il direttore Lexus Division Fabio Capano, i prossimi modelli della casa. Poi la RCF Track Edition, una versione in serie limitata della RCF, sviluppata per la pista, con un V8 da 464 CV.

Infine il suv compatto UX Hybrid, lanciata in questi giorni sul mercato italiano, che rappresenta la capacità di innovare del gruppo, in particolare nella tecnologia ibrida elettrica di nuova generazione composta da un 2 litri benzina da 184 Cv con consumi ed emissioni fra i più bassi della categoria. Nel dettaglio le emissioni di Co2 sono pari a 97 g/km, nox 4,9 mg/km mentre i consumi nel ciclo combinato sono di 4,3 litri per 100 km, in pratica quasi 25 km con un litro.