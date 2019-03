Ssangyong a Ginevra con quarta generazione crossover Korando

Ginevra, 6 mar. (askanews) - SsangYong porta a Ginevra la quarta generazione del Korando, il crossover della casa coreana che sarà messo in vendita in Europa nella seconda metà del 2019. Nelle linee, ha spiegato l'Ad di Koelliker Luca Ronconi, Korando ricorda la più compatta Tivoli e l'elettrica e-Siv, mentre gli interni sono curati e caratterizzati da un display da 9 pollici per i comandi guida e da un Lcd da 10.25 pollici per il sistema di navigazione. Sul fronte delle motorizzazioni, Korando non rinuncia al diesel che sarà offerto in versione 1,6 litri con potenza di 136 CV e due benzina a iniezione diretta, un 1.5 con 163 CV disponibile al lancio e più avanti un 1.2.

Diversi i sistemi di assistenza alla guida offerti dal crossover coreano: rilevatore di stanchezza del conducente, cruise control adattivo, avviso di distanza di sicurezza, assistenza all'uso degli abbaglianti e del mantenimento della corsia.