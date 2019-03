Milanord2, non solo shopping ma sport, cultura e intrattenimento

Milano, (askanews) - Non solo i 350 negozi. Ma uno spazio di oltre quarantamila metri quadrati dedicati ad attività ludiche a cielo aperto per giochi, sport, attrazioni ed eventi artistici e culturali. Milanord2 aprirà a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, nel 2022.

Milano nord è un nuovo centro commerciale. Ce ne sono già moltissimi. Che cosa aggiunge questo nuovo progetto a quelli già attivi? Lo spiega il presidente di Lsgi Italia Birger Strom: "Questo non è semplicemente un centro commerciale, è la prima di una nuova generazione di destinazioni che è stata sviluppata non semplicemente per sviluppare un sito commerciale, ma per sviluppare un sito che serve un bacino di abitazioni di milano nord e che integra i bisogni, le aspirazioni e i desideri delle persone che abitano nella zona. Per questo - ha aggiunto Strom - abbiamo integrato un'attività ludica, allo scoperto, per più di quarantamila metri quadri, che includerà aree giochi per bambini, per lo sport, eventi culturali, in grandissima parte con accesso gratuito per i visitatori. E questo creerà una destinazione molto facilmente accessibile tramite i mezzi di trasporto pubblico, essendo collocati sopra una stazione di metropolitana e al capolinea di tanti bus che vanno nella zona nord est. Questo permette di avere un sito che è fuori di quello che esiste attualmente non solo in Italia ma in Europa, dove non esiste un sito equivalente".

Cambierà il modo di fare shopping?

"Cambierà non solo il modo di fare shopping, perché oggi nel mondo lo shopping è una necessità, e così è storicamente. Oggi - ha osservato Strom - la gente è obbligata a spostarsi per acquistare. Oggi la gente può anche comprare su internet. Per noi lo shopping del futuro è uno shopping di scelta, dove vai perché hai voglia di andare, non perché hai necessità di andare. E quello vuol dire che per creare attrattività si deve andare molto oltre lo shopping. La parte di ristorazione non è semplicemente una ristorazione destinata a chi vuole fare shopping ma è una destinazione anche di ristorazione a pieno titolo. Ma soprattutto - ha concluso il presidente di Lsgi Italia - integrata con una fetta di intrattenimento ludico con i 40mila metri quadrati di Sky Plaza all'aperto e i 20mila metri di attività culturali e cinema eccetera all'aperto. Davvero un mega sito di attività diverse per la popolazione".